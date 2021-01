Energa San Salvatore, esordio con vittoria al tie-break La squadra di coach Eliseo soffre ma alla fine porta a casa due preziosissimi punti

Buona la prima per l’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino che si impone in trasferta e al tie-break sulla Pallavolo Pozzuoli. Per il debutto stagionale coach Eliseo sceglie di schierare capitan Martina Del Vaglio in cabina di regia, Ezia Salamida e Lalla Lamparelli centrali, Camilla Sanguigni e Federica Matrullo a schiacciare, Laura Biscardi nel ruolo di opposto e Jessica Moretti nel ruolo di libero.

Le ragazze telesine partono subito forte facendo registrare un parziale di 8 a 3 a favore. Complice qualche disattenzione, forse, anche l’emozione della prima, offrono il ritorno alle puteolane che rientrano in gara e portandosi sul 9 a 8. La reazione delle sannite è immediata e le ragazze di coach Eliseo sciorinano gioco dimostrando anche già un buon affiatamento di gruppo. L’allungo e la conquista del set viene sancito, prima sul 19 - 12 e poi dal definitivo 25 - 16.

Nel secondo set le ospiti provano a tirare un po’ il fiato con un gioco più tranquillo e meno veloce. Sul 15 pari dentro Iodice e fuori Matrullo con la gara che prosegue sul sostanziale equilibrio rotto nel finale da alcuni errori in attacco delle telesine che consentono al Pozzuoli di aggiudicarsi il set ai vantaggi 26 a 24.

Nel terzo set continua ad essere l’equilibrio il protagonista assoluto. Come nel precedente set è ancora Pozzuoli, nel finale, ad avere la meglio sull’Energa Olimpia che si arrende sul punteggio di 25 a 21.

Nel quarto set le telesine provano a reagire contro un Pozzuoli ben messo in campo da mister Borghesio e bravo in difesa. L’equilibrio sostanziale, anche questa, viene rotto nel finale dalla reazione d’orgoglio dell’Energa Olimpia che chiude sul 25 - 22. Si va al tie-break.

Al tie-break Pozzuoli va subito in vantaggio 5 a 2, le telesine reagiscono e acciuffano le padroni di casa e si gioca alla pari fino al 7 a 7, quando l’Olimpia conquista il punto numero 8 e va al cambio campo in vantaggio. Da qui in poi l’Olimpia non vede ostacoli e chiude la gara aggiudicandosi il set 15 a 10. Nel finale spazio per l’esordio anche della giovanissima Vanessa Coluni.



Nel post gara coach Francesco Eliseo si é così espresso: “L’importante era partire bene. Quello che ci è mancata è forse un po’ di forza mentale. A volte apriamo troppo fragili, abbiamo la necessità di ricostruirci mentalmente e sarà uno degli aspetti sul quale lavorare. Dopo tanto tempo e dopo tutto quello che abbiamo passato, é comprensibile avere timori ma non poca fiducia in quello che si sa fare. Siamo stati però comunque bravi a non abbatterci. Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare senza dimenticare che l’ossatura é cambiata e ci vorrà un po’ per riequilibrare tutti i meccanismi. Detto ciò, sono sicuro che la vittoria ci farà bene e ci aiuterà a preparare bene anche la prossima gara.

A parlare, dopo l’esordio vittorioso in campionato dell’Energa Olimpia Volley su Pozzuoli, è il presidente Antonio Campanile.

“Era importante partire bene - ha dichiarato il massimo dirigente telesino - dopo quasi un anno di stop alle gare. La tensione e l’emozione del ritorno sul parquet poteva fare brutti scherzi ma siamo contenti della prestazione offerta. Certamente i ritmi giusti vanno ancora trovati e alcune alchimie rodate ma sarà solo una questione di tempo. Ovviamente questo è un discorso che vale un po’ per tutte le società e per noi non é affatto un alibi. Al netto di quanto visto in campo va aggiunto che siamo da poco riusciti a ritrovarci tutti dopo un brutto periodo nel quale l’80% dei tesserati - tra staff tecnico, societario ed atlete - comprese 9 giocatrici su 12, ieri a referto, sono tutti guariti dal Covid.

Fisicamente - ha poi aggiunto - abbiamo, dunque, qualcosa da recuperare visti i tempi stretti della preparazione e ci vorrà un po’ per riuscire a carburare al meglio”.