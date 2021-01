Benevento 5, big match con l'Ecocity Cisterna I giallorossi fanno visita alla terza forza del campionato nel recupero della settima giornata

E’ uno snodo importante della stagione quello che attende oggi il Benevento5, impegnato (ore 20) sul campo della corazzata Ecocity Cisterna, nel match di recupero della 7a giornata. I giallorossi di mister Oliva sono secondi in classifica a -1 dall’inarrivabile Sala Consilina, in vetta (con una gara in meno) a punteggio pieno, con i laziali che inseguono Botta e soci con due punti da recuperare.

In questo turno di campionato tutte le attenzioni, quindi, saranno sul PalaCesaroni di Genzano in un match che si preannuncia pieno di spunti interessanti con il Benevento5 che proverà a fare valere l’attuale miglior difesa del girone con appena 15 reti subite. “Mancano tante partite alla fine – sottolinea Fabio Oliva, tecnico dei sanniti – e questa gara, pur essendo un test importante, non può essere considerata decisiva nè in un senso e nè nell’altro. Il nostro cammino positivo ci mette nella condizione mentale giusta per affrontare un match simile e non snatureremo l’identità che la squadra ha acquisito nel corso di questa prima parte di stagione. Il Cisterna ha allestito una rosa di primissimo piano per vincere il campionato, della quale fanno parte anche tanti calcettisti stranieri con trascorsi nella massima serie, ma noi proveremo lo stesso a fare la nostra partita provando a vincere, come sempre abbiamo tentato di fare fino ad ora. Siamo reduci dalla vittoria sofferta contro la Junior Domitia – dice ancora mister Oliva – dove la squadra ha saputo stringere i denti conquistando l’intera posta in palio. Gare simili sono utili a fortificare ancora di più un gruppo che ha alla sua base sempre il tanto impegno che mette in ogni seduta di allenamento, presupposto indispensabile per fare bene. Sabato scorso ha fatto il suo esordio il nuovo acquisto Stigliano e posso ritenermi soddisfatto di quello che ha saputo dare. Era un elemento che già conoscevo avendolo allenato in passato e questo è senza dubbio qualcosa che accelererà il suo integrarsi in squadra”.