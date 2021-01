Benevento 5, ennesimo capolavoro in trasferta Sanniti vittoriosi 4 a 1 contro l'Ecocity Cisterna, superata la prova di maturità

Il Benevento 5 non smette mai di stupire. Gli uomini di coach Fabio Oliva hanno realizzato una vera e propria espugnando il campo dell’Ecocity Cisterna per 4-1 nel recupero della settima giornata del campionato di serie B. Solita grande prestazione di spessore e grande solidità per i sanniti che, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 con la prima rete in giallorosso di Stigliano, arrivato solo la scorsa settimana ma già inserito nei meccanismi di squadra, nella ripresa hanno fatto un capolavoro.

Nonostante le espulsioni di Galletto e Di Luccio arrivate in avvio, che hanno permesso ai padroni di casa di pareggiare con Foglia per via della doppia superiorità, il Benevento 5 ha dato lezioni di calcio a 5. A regalare il nuovo vantaggio è stato ancora Emanuele Volonnino. Il 2 a 1 ha costretto Cisterna a sbilanciarsi e Ranieri, l’estremo difensore giallorosso, non ha perso occasione per entrare nel tabellino dei marcatori per il 3 a 1. Nel finale il gol di Botta è stata la ciliegina sulla torta nella partita che ha sancito la definitiva consacrazione del Benevento 5.

La squadra del dg Collarile, battendo la terza forza del campionato, è seconda con cinque lunghezze di vantaggio sui rivali. Un risultato che nessuno ad inizio stagione avrebbe potuto immaginare. Al comando, invece, c’è Sala Consilina che continua la sua cavalcata poderosa con undici vittorie in altrettante gare disputate.