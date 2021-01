Benevento 5, arriva Sabino per rinforzare la rosa Giallorossi scatenati anche sul mercato, sabato si torna in campo

Il Benevento 5 sta facendo una stagione straordinaria. Il secondo posto in classifica, rafforzato dopo l’impresa in trasferta contro l’Ecocity Cisterna, è un risultato che nessuno si attendeva. La squadra gioca un grande calcio a 5, è solida e ha grande spirito. Il mercato ha portato in dote Stigliano, subito a segno, e poi anche Clausio Sabino. L’Ex Casagiove arriva in giallorosso con la formula del prestito e darà soluzioni in più a coach Fabio Oliva. La squadra tornerà in campo già sabato quando farà visita all’AP Calcio a 5.