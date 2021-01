Benevento 5, dal mercato un altro regalo coach Oliva Arriva anche Fabrizio Guidi, una rotazione in più per la seconda parte di stagione

Dopo gli innesti di Raffaele Stigliano e Claudio Sabino, è il laterale Fabrizio Guido l’ultimo arrivo in ordine di tempo nella rosa del Benevento 5 con la società giallorossa che ha operato in maniera chirurgica rinforzando l’organico in ruoli ben precisi, così da consentire a mister Oliva di avere più alternative tattiche. Guido, ex Parete, nel Sannio avrà modo di lavorare di nuovo con lo stesso tecnico della sua fortunata esperienza di qualche anno fa al Marigliano, culminata con la vittoria del campionato.

“Al Benevento 5 – spiega il nuovo calcettista giallorosso – ritrovo tanti amici come Di Luccio, Virenti e Galletto, oltre al mister che conosce alla perfezione quelle che sono le mie caratteristiche e quello che posso dare in campo. Sono un laterale che predilige la zona destra ma all’occorrenza posso adattarmi anche dalla parte opposta. Inizio questa mia avventura nel Sannio con grande entusiasmo e il calendario domani prevede subito la trasferta contro il Parete, la mia vecchia squadra. Per me, chiaramente, si tratta di una gara diversa dalle altre considerando che fino a poco tempo mi allenavo con loro e proverò a dimostrare con il Benevento 5 quello che non sono riuscito a fare quando ero al Parete”.