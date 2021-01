Nuoto, Pirozzi e Pellegrini in collegiale sui Pirenei La località francese di Font Romeu ospiterà la squadra azzurra seguita da Matteo Giunta

Iniziano i collegiali azzurri in preparazione dei miesi più importanti dell'anno. A fine marzo ci saranno i tricolori, a maggio gli Europei, a giugno il Sette Colli e a luglio, per chi si qualicherà, spazio ai tanti attesi Giochi Olimpici di Tokyo. A Font Romeu, in Francia, ci sarà anche Stefania Pirozzi. Sui Pirenei andrà in scena un collegiale di altissimo livello per i ragazzi che si allenano con Matteo Giunta al Centro Federale di Verona. Ovviamente ci sarà anche Federica Pellegrini, pronta a dare l'assalto ad un'altra stagione da vivere da protagonista.

Di seguito il comunciato ufficiale della Federnuoto:

"Febbraio mese di collegiali per gli azzurri che si dividono tra Italia e Francia. Dal 30 gennaio al 20 febbraio a Font Romeu sono convocati Federica Pellegrini (CC Aniene), Stefania Pirozzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Luca Pizzini (Carabinieri/IC Bentegodi) e Geremia Freri (IC Bentegodi - aggregato). Con loro il tecnico delle squadre nazionali Matteo Giunta, il medico del centro federale di Verona Tiziana Balducci e il fisioterapista Marco Morelli. Dal 31 gennaio al 6 febbraio a Roma, presso il centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti", sono convocati Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Team Acqua Sport), Matteo Ciampi (Esercito/Team Acqua Sport), Stefano Ballo (Team Limit), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto), Luca Dotto (Carabinieri/Larus Nuoto) e Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto). Con loro il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini, i tecnici federali Stefano Franceschi e Claudio Rossetto e il tecnico Andrea Sabino. Dal 3 al 20 febbraio a Livorno sono convocati Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse), Marco De Tullio (Fiamme Oro/Swim Project), Mattia Zuin (Fiamme Oro/Nottoli Nuoto), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare/Aurelia Nuoto) e Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Brescia). Con loro il tecnico federale Stefano Morini, il fisioterapista Stefano Amirante e il preparatore atletico Marco Lancissi.