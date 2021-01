Benevento 5, trasferta senza due importanti pedine Oliva dovrà rinunciare a Galletto e Di Luccio espulsi contro l'Ecocity Cisterna

Dopo sette successi di fila in un cammino impreziosito dal blitz di martedì scorso sul campo dell’Ecocity Cisterna, il Benevento 5 in questo turno di

campionato sarà impegnato di nuovo in trasferta contro l’Ap calcio a 5, squadra che si è rinforzata molto nelle ultime settimane. I giallorossi, secondi

in classifica a -1 dal Sala Consilina, dovranno fare a meno di due uomini chiave come Galletto e Di Luccio, entrambi squalificati, ma mister Oliva potrà contare sui tre volti nuovi di gennaio, tra i quali figura il laterale Claudio Sabino.

“E’ una gara fondamentale – dice il calcettista giallorosso – e non credo possa esserci il pericolo di avere un atteggiamento troppo rilassato dopo la

straordinaria vittoria sul campo del Cisterna. Conosciamo l'importanza della partita e saremo concentrati dall'inizio alla fine. Per quanto mi riguarda, sto provando a rimettermi subito in forma dopo tre mesi di inattività per essere pronto a dare il mio contributo per il proseguimento della stagione. Arrivo nel Sannio pieno di entusiasmo e in un gruppo del quale già conoscevo alcuni elementi. Sono un laterale ed è certamente in quella posizione che riesco a rendere al meglio”.