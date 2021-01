Benevento 5, ad Aversa arriva il primo ko Caetano e Scheleski puniscono i giallorossi orfani di Di Luccio e Galletto

Al Pala Jacazzi di Aversa è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Benevento. In una partita dove la squadra di coach Fabio Oliva doveva rinunciare per squalifica a due pedine importanti come Galletto e Di Luccio, non è riuscita ad esprimersi al meglio. L’AP Calcio a 5 ha messo in scena una prestazione eccezionale anche dal punto di vista tattico.

Nel primo tempo hanno prevalso le due difese, l’agonismo l’ha fatta da padrona e Ranieri con una parata super su Luiz Paulo Caetano ha confermato di essere uno dei migliori portieri di questo campionato. Nella ripresa però lo stesso Caetano si è preso la rivincita. Recupera palla nella sua metà strappandola a Volonnino, scarica su Bonato e va a riprenderla centralmente realizzando l’1 a 0. Ripartenza magistrale che poteva abbattere la squadra di Oliva che invece ha reagito. Dopo un fallo laterale, giocata di Brignola e Fabio Calavitta la mette sotto l’incrocio per l’1-1. Ma nel finale arriva la doccia fredda. Sugli sviluppi di un corner Scheleski si inventa la giocata di forza che non lascia scampo a Ranieri per il 2 a 1. Il Benevento 5 nel finale ci ha provato anche con il portiere di movimento ma è mancata la zampata vincente.