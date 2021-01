Pallamano, A2: il Benevento passeggia con il Messina Netta vittoria dei sanniti tra le mura amiche, settimana prossima derby con la Genea Lanzara

Dopo la sconfitta con il Noci, la Pallamano Benevento era chiamata al pronto riscatto. Il match interno contro il fanalino di coda Messina è stato l’occasione per il ritorno al successo. Partita mai in discussione con gli uomini di Jaksa Boglic sempre padroni del proprio destino nella tendostruttura di Colle Sannita, da quest’anno nuovo quartier generale della squadra del Presidente Carlo La Peccerella.

I giallorossi hanno iniziato bene la sfida e tra il 15’ e il 20’ hanno piazzato il break dal 12-9 al 15-9 anche grazie alle parate di Barbosu. Si sono viste giocate di buona fattura che fanno ben sperare soprattutto per il futuro essendo quella sannita una squadra giovanissima. Il 31 a 24 finale regala due punti in classifica alla Pallamano Benevento che sale a quota 12 a due lunghezze di distanza dal secondo posto occupato dai salernitani della Gena Lanzara quota 14 battuta nel big match dalla corazzata Noci. Proprio tra una settimana le due squadre campane si affronteranno alla palestra Palumbo di Salerno per il primo derby della stagione.