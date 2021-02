Ricciardi guiderà l'Associazione Stelle al Merito Sportivo L'ex presidente Maturo, alla guida per un decennio, è destinato ai vertici regionali dell'Ansmes

Si è svolta, presso la sede della società di basket beneventana “Meomartini”, l’assemblea provinciale dell’Associazione delle Stelle al Merito Sportivo del Coni. È stata questa l’occasione per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione che avrà come presidente, per il prossimo quadriennio olimpico, Antonio Ricciardi (nella foto). Per il neo presidente, Stella d’Argento per la sua lunghissima militanza nella Fidasc, di cui è stato per otto anni responsabile regionale, è il giusto riconoscimento per l’attività svolta, sia nell’associazione che nello sport sannita. Si è provveduto anche all’elezione del nuovo consiglio direttivo che risulta composto da; Bruno Marra, Cosimo Galliano, Pierluigi Boscia, Antonio Buonocore, Salvatore Di Paola e Achille Antonaci. Primo compito dei neo eletti sarà la nomina del vice presidente e del segretario che dovrebbe vedere la riconferma di Cosimo Galliano che ha ricoperto l’incarico durante la presidenza di Francesco Maturo. Quest’ultimo ha lasciato la presidenza provinciale dopo un decennio, essendo destinato ai vertici regionali dell’Ansmes, di cui è già commissario per la Campania.