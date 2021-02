Volley, l'Energa San Salvatore ha un ritmo da primato Dopo la vittoria sul Molinari Napoli sono tre i successi consecutivi per le telesine

Si conclude con una vittoria per 3 a 0 la terza giornata di campionato, che vede come avversarie il Molinari Volley. Formazione tipo per Mister Eliseo con Del Vaglio in regia, Matrullo e Sanguigni schiacciatrici, Salamida e Lamparelli centrali, Biscardi opposto e Moretti nel ruolo di libero. Inizio un po' in sordina per le ragazze di Eliseo con diversi errori in attacco e grazie anche ai muri delle napoletane il primo parziale è 4-10. Ma da questo momento in poi le ragazze dell'Olimpia cambiano marcia con un gioco più veloce e corale portandosi prima sull'11 pari e poi chiudendo il set con forza e determinazione sul 25-18

Nel secondo set partono subito forte le pantere sansalvatoresi che fanno registrare un primo parziale di 11-6. Ma complice qualche battuta sbagliata le napoletane rientrano fino al 12 pari. Ma come nel primo parziale, con un pizzico di impegno e attenzione in più, le ragazze del Presidente Campanile chiudono il set sul 25-20. Il terzo set sulla falsa riga dei precedenti con un inizio in sostanziale equilibrio grazie soprattutto a qualche calo di concentrazione delle ragazze dell'Olimpia. Equilibrio che va avanti fino alla fine del set. Ma Camilla Sanguigni chiude il set e l'incontro sul 25-23.

Ragazze che sono già al lavoro anche se il prossimo match contro Baronissi è stato rimandato a data da destinarsi. A fine partita queste le parole di coach Francesco Eliseo: “Tre punti importanti contro una squadra ben organizzata e ben allenata che ci ha dato filo da torcere fino alla fine. Certo, c’è da migliorare ancora sull’impatto alla gara e la gestione dei finali aspetti che limeremo solo con tanto tanto lavoro. Nonostante la gara rimandata il programma di allenamento ed i carichi restano immutati, bisogna mantenere alta la concentrazione”.

Parole importanti anche quelle ribadite da Camilla Sanguigni: “è stata una gran partita, siamo partite bene ed in settimana avevamo studiato tutto nei minimi particolari e siamo riuscite ad esprimere il miglior gioco possibile. Continueremo a lavorare e a migliorare senza perdere di vista gli obiettivi che vogliamo raggiungere”.