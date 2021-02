Benevento 5, ghiotta occasione contro il Città di Fondi I sanniti ospitano alle 15:00 al PalaTedeschi il fanalino di coda

Al PalaTedeschi, calcio d’inizio alle 15:00, arriva il fanalino di coda Città di Fondi. Ghiotta occasione per fare bottino pieno e continuare a restare nelle zone altissime della classifica che vede i giallorossi attualmente al terzo posto. Coach Oliva può tirare un sospiro di sollievo avendo recuperato il trio Galletto, Botta e Di Luccio, assente contro il Potenza. Alla vigilia, tramite la pagina Facebook del club, ha parlato il giovanissimo Francesco Brignola, classe 2002.

“L’unione del gruppo – afferma - è un qualcosa di molto importante per noi e lo si percepisce anche dal grande aiuto che stanno dando i compagni con più esperienza a noi giovani consentendoci di migliorare giorno dopo giorno. Io credo che sia stata proprio la grande compattezza uno dei motivi che ci ha fatto vincere anche quando in squadra c’erano molte assenze e ora bisogna continuare così. Contro il Fondi ci aspetta una gara ostica e non dobbiamo in nessun modo sottovalutarli. Siamo nelle zone alte della classifica e il nostro obiettivo ad inizio stagione era proprio quello di stazionare sempre in alto. La società – chiude Brignola - ha costruito una squadra molto competitiva e sono davvero felice dei risultati ottenuti fino ad ora, probabilmente andati anche oltre le aspettative ma del tutto meritati”.