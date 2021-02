Ansmes, Maturi nuovo presidente regionale Il vice presidente sarà Bruno Marra, tra i consiglieri ci sono altri dirigenti sanniti

I vertici delle federazioni, delle associazioni affiliate al Coni e degli enti di promozione sportiva, sia a livello nazionale, regionale e provinciale durano per il quadriennio olimpico. Anche se le Olimpiadi di Tokyo sono state rinviate per la pandemia al 2011, con l’inizio del nuovo anno sono state comunque indette le elezioni degli organi dirigenziali dello sport italiano.

Tra le più blasonate associazioni c’è l’Ansmes di cui fanno parte i dirigenti e le società che sono stati insigniti della Stella al merito sportivo dal Coni nazionale. Il nuovo presidente regionale è il beneventano Francesco Maturi, che sarà coadiuvato da otto consiglieri tra cui i sanniti Domenico Meccariello, Arnaldo Pedicino, Ugo Politi e la società beneventana de “La Fagianella”. Maturi dopo aver guidato per un decennio il comitato provinciale è stato sostituito dal neo presidente Antonio Ricciardi. Quest’ultimo dopo le elezioni ha provveduto a convocare il neo comitato direttivo sannita, che ha indicato come nuovo vice presidente provinciale Bruno Marra e dal riconfermato segretario Cosimo Galliano. Il consiglio, composto anche dai consiglieri Achille Antonaci, Pierluigi Boscia, Antonio Buonocore e Salvatore Di Paola si è messo al lavoro per intensificare l’attività del comitato anche attraverso l’iscrizione all’Asmes di nuovi soci.