Benevento 5, trasferta insidiosa ad Aprilia Calcio d'inizio alle 15:30, sanniti a caccia di ulteriori conferme per l'alta classifica

Il Benevento 5 va a caccia di ulteriori conferme nel match esterno contro lo United Aprilia. Calcio d’inizio presso la Palestra ITC Rosselli alle 15:30 con la squadra di coach Fabio Oliva che vuole imporre la sua migliore classifica e le tante certezze che è stata capace di costruire fino ad ora con un cammino al di là ogni più rosea aspettativa.

I laziali però non vanno sottovalutati, per questo l’approccio sarà fondamentale. Contro Fondi l’avvio non è stato dei migliori e questo deve servire da insegnamento in questi testa coda che di solito riservano difficoltà inattese. Negli altri match si affronteranno Ecocity Cisterna-Ap Calcio a 5, Sala Consilina-Leoni Acerra, Senise-Alma Salerno, Città di Potenza-Junior Domitia, Real Terracina-Spartak C5.