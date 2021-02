Pallamano, A2: Benevento impegnato in terra siciliana I sanniti fanno visita a Il Giovinetto dopo due settimane di stop

Il campionato spezzatino di serie A2 maschile continua. Finalmente, dopo due settimane di sosta, la prima forzata per il rinvio del derby campano contro la Gena Lanzara, la Pallamano Benevento tornerà in campo questo pomeriggio alle 15:00 a Marsala per affrontare Il Giovinetto, compagine già battuta nel girone d’andata. Il gruppo guidato dal tecnico croato Jaksa Boglic è attualmente terzo in classifica e potrebbe sfruttare, con una vittoria, il rinvio del match tra Messina e Gena Lanzara per agguantare i salernitani al secondo posto seppur con un match in più. Vincere in Sicilia non è mai facile, soprattutto dopo un viaggio massacrante. In questa strana stagione, sono comunque arrivati segnali importanti da una squadra molto giovane completata dai soliti veterani. L’obiettivo è sempre quello di far crescere i ragazzi, per questo il gruppo può giocare serenamente e senza troppe pressioni anche trasferte così complicate.