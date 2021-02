Pallamano Benevento corsara in terra siciliana Battuto Il Giovinetto per 37 a 32, nel prossimo turno nel Sannio arriva Palermo

Vincere in terra siciliana non è mai facile, per questo motivo il successo della Pallamano Benevento nella tana de Il Giovinetto vale molto di più dei due punti conquistati. A Marsala, dopo una lunga e massacrante trasferta in pullman, la squadra di Jaksa Boglic ha giocato un buon match anche se con diversi alti e bassi imponendosi 37-32. E’ arrivata la settima vittoria stagionale che vale l’aggancio al secondo posto occupato dai salernitani della Genea Lanzara a quota 14 che non hanno disputato il proprio incontro a Messina rinviato causa Covid-19. Partita che poteva essere chiuso prima, perché già nel primo tempo i sanniti avevano fatto il break volando sul 16-12 prima di farsi riacciuffare all’intervallo sul risultato di 18-18. Nella ripresa i siciliani hanno trovato anche la rete del vantaggio prima di essere travolta dalla Pallamano Benevento. Gli uomini di Boglic sono stati bravi a sfruttare le occasioni create volando in due minuti sul più cinque (26-31) e controllando poi una sfida che dà grande morale in vista del match interno con Palermo in programma sabato 27 febbraio.