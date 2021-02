Benevento 5, ad Aprilia un'altra dimostrazione di forza Sanniti vittoriosi 8-4 con una tripletta di Di Luccio e due reti di Stigliano

L’esperienza maturata nel match contro Fondi è servita. Il Benevento 5 non ha sbagliato l’approccio e ha portato a casa l’ennesima vittoria di una stagione diventata ormai esaltante. Ad Aprilia contava solo vincere e vittoria è stata. Gli uomini di coach Fabio Oliva hanno chiuso la pratica già nella prima frazione di gioco chiusa sul 5 a 1 con le reti di Stigliano, Volonnino, Botta e una doppietta di Di Luccio che nella ripresa ha trovato anche il terzo sigillo personale.

A concludere l’opera ci hanno pensato ancora Stigliano, acquisto del mercato di riparazione che sta facendo vedere tutto il proprio valore e la lungimiranza degli uomini mercato dei sanniti, e Guido per l’8 a 4. Unico dato che non avrà reso felice coach Oliva è proprio quello dei gol subiti, quattro, dalla migliore difesa del campionato guidata da un estremo difensore come Ranieri che è tra i più forti della categoria.

La classifica è molto bella. Il secondo posto in solitaria a quattro lunghezze da Sala Consilina consente di continuare a sognare. Dietro ai sanniti, saliti a quota 41, c’è Cisterna con 39 punti ma due gare in più disputate. Martedì appuntamento da non perdere con il recupero della nona giornata in trasferta sul campo della corazzata Sala Consilina. Un altro test per un squadra che non vuole smettere di sognare.