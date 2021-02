Boscarelli consigliere regionale della Federscherma La forte spadista sannita è stata eletta in quota atleti

La campionessa e maestra dell’Accademia Olimpia di Scherma Maestro Antonio Furno, Francesca Boscarelli è stata eletta consigliere del Comitato Regionale Federscherma Campania. Le elezioni per il nuovo quadriennio della Federscherma Campania 2021-2024 si sono svolte nella giornata di oggi a Napoli e hanno visto, l’elezione come presidente del Maestro Aldo Cuomo e dei consiglieri Vincenzo Agata, Antonio Di Sapio e Jacopo Ranieri (in quota affiliati), Martina Longo (in quota tecnici) e la spadista beneventana Francesca Boscarelli (in quota atleti).

Un traguardo importante per Francesca Boscarelli che porta la voce della scherma sannita nella casa della Federazione regionale. “E’ una crescita per la nostra società – ha detto Boscarelli - sintomo che la nostra realtà va avanti e si fa sempre più forte. Stare dentro il sistema significa sicuramente poter dare il contributo per tutta la Campania, ma anche per il nostro territorio. Sono molto contenta perché possiamo fare cose buone e per la città di Benevento è un valore aggiunto molto importante”