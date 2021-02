Benevento 5, impresa a Sala Consilina che vale la storia Sanniti in Coppa Italia e a meno uno dalla capolista in un finale pazzesco

Un finale pazzesco per la più bella delle vittorie. Il Benevento 5 ce l’ha fatta. In un solo colpo ha compiuto una tripla impresa. Ha vinto 2 a 1 in casa del Sala Consilina dove avevano perso tutti. Ha strappato la qualificazione al tabellone di Coppa Italia di B entrando tra le migliori otto d’Italia e ha anche accorciato a meno uno in una classifica che diventa sempre più bella con un secondo posto meritatissimo.

La società sannita credeva nell’impresa. Coach Oliva ha preparato bene la partita interpretata dai suoi ragazzi con una personalità che spiega il cammino pazzesco fatto fino ad ora. E’ successo tutto negli ultimi minuti dopo che il risultato continuava a restare quello di partenza. Oliva con coraggio ha giocato la carta del portiere di movimento. Segno evidente che la vittoria era l’unico risultato desiderato. Un coraggio premiato anche se a sbloccare la sfida è stata la coppia Botta-Stigliano: il primo con un lancio millimetrico, il secondo con uno stop e un sinistro che hanno lasciato immobile l’estremo difensore di casa.

Il gol sembrava aver deciso la partita anche perché Ranieri, poco dopo, aveva prodotto l’ennesimo miracolo della sua stagione e in seguito il palo aveva detto no ai salernitani. Sala Consilina però ha giocatori di grande livello e ha trovato il pareggio a 51 secondi dalla fine con una fucilata di Brunelli praticamente da centrocampo. Una stoccata strappa applausi che ha ferito l’animo dei supporters giallorossi ma non della squadra. Con estrema tranquillità Oliva ha buttato nella mischia Di Luccio come portiere di movimento per andare a cercare ancora un gol tanto importante quanto storico.

Rete che è arrivata a 33 secondi dalla fine con la firma di Galletto, altro grande protagonista di questa meravigliosa stagione. Panchina e dirigenza sono entrati in campo per festeggiare. Una scena che si è ripetuta pochi secondi dopo quando la sirena finale ha emesso il verdetto più bello: Benevento 5 in Coppa Italia e soprattutto sempre più su in classifica. Sembra un miracolo ma non lo è. Il bello però, ne siamo sicuri, deve ancora venire.