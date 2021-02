Il Benevento 5 continua a sognare, battuto anche l'Ecocity Al PalaTedeschi non si passa, Galletto con una doppietta stende gli ospiti nel big match

Il Benevento 5 non conosce ostacoli. Al Palatedeschi anche l’Ecocity Cisterna deve lasciare strada alla squadra di coach Fabio Oliva. Il big match del girone F del torneo maschile di serie B ha emesso un verdetto inappellabile, quella sannita è la squadra più in forma del campionato. Sulle ali dell’entusiasmo, dopo aver strappato la vittoria esterna nella tana del Sala Consilina e la qualificazione alla Coppa Italia di categoria, Botta e compagni hanno battuto per 2 a 1 anche una diretta concorrente alla promozione.

La vittoria porta la firma del solito Galletto, che nel primo tempo è stato bravo con una giocata personale a beffare l’estremo difensore ospite sul suo palo. Gli ospiti hanno risposto sfruttando una piccola disattenzione dei sanniti trovando il gol con Sardella che da vecchio marpione è stato lesto a mettere in rete una risposta centrale di Ranieri.

Nella ripresa a fare la differenza ci ha pensato una giocata di Di Luccio, che ha beffato la difesa ospite conquistando un nettissimo calcio di rigore. Dal dischetto Galletto ha scelto la soluzione di potenza mettendo la sfera sotto la traversa. Il 2 a 1 resta il risultato finale nonostante i tentativi degli ospiti. I due gol di Galletto valgono tre punti pesantissimi che permettono alla squadra di restare in scia al Sala Consilina che ha dimenticato la sconfitta con i giallorossi vincendo 7 a 6 in casa della Junior Domitia.

La classifica invita tutti a sognare anche se bisogna restare sempre con i piedi bel saldati al parquet. Sono sei i punti di vantaggio sulla terza in classifica che è l’Ap Calcio a 5, squadra che ha dimostrato di avere la capacità di vincere contro chiunque. Ma c’è una qualità che solo il Benevento ha in questo campionato: quella di giocare senza stranieri e con tutti giocatori campani, un vero elogio al movimento regionale che questa società sta aiutando a crescere ancora.