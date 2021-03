Pallamano Benevento, beffardo pareggio interno con Palermo Siciliani mai domi e protagonisti del gol del pari all'ultimo possesso offensivo

A Colle Sannita è andata in scena una sfida vietata ai deboli di cuore tra Pallamano Benevento e Cus Palermo. Confronto che lascia enormi rimpianti per un 25-25 che serve a poco sia ai campani che ai siciliani. Gli uomini di Boglic non hanno saputo gestire una partita che sembrava essersi messa bene. Nonostante l’equilibrio hanno chiuso la prima frazione avanti per 12-10. Castiello e compagni avevano qualcosa in più ma qualche ingenuità di troppo non gli ha permesso di prendere il largo.

Gli ultimi minuti sono stati pazzeschi. A otto dalla sirena squadre sul 22-22 con Palermo che è andata due volte a segno mettendo all’angolo i sanniti. Ma la reazione è stata ottima. Dopo un primo possesso vincente, Castiello con una controfuga ha riportato i suoi sul 24 pari. Entrambi i tecnici si sono giocati i time out a disposizione con Boglic (nella foto), che ha organizzato l’ultimo possesso dei suoi. Una scelta vincente perché, nonostante qualche forzatura, Castiello ha trovato dalla destra la giocata che ha regalato il 25-24. Il Cus Palermo ha avuto l’ultimo possesso che è stato interrotto da un fallo grave dei sanniti che ha spedito i siciliani dai sette metri. Occasione troppo ghiotta per essere sprecata e la rete ha sancito un beffardo pareggio finale.