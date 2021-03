Pasquino e Boscarelli nei consigli nazionali e regionali I complimenti del delegato provinciale Federscherma di Benevento, Sara Furno

Il Delegato provinciale Federscherma di Benevento Sara Furno si complimenta con le campionesse Rossana Pasquino e Francesca Boscarelli che recentemente sono state elette rispettivamente consigliere nazionale e regionale della Federazione Italiana Scherma.

“E’ il giusto riconoscimento al movimento della scherma sannita – dice Furno – che negli ultimi anni, grazie agli eccellenti risultati ottenuti in pedana da Francesca e Rossana e al movimento giovanile dell’Accademia Olimpica Beneventana di scherma M°Antonio Furno, si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama della scherma italiana.

E’ bello poter avere due donne e due atlete della nostra terra negli alti quadri dirigenziali della scherma italiana e regionale in modo da creare una filiera importante per lo sport nobile della provincia sannita.

Francesca e Rossana saranno chiamate ad un lavoro impegnativo visto il periodo che stiamo attraversando. Sono sicura, però, che con la tenacia e la passione per questo sport riusciranno ad affrontare al meglio questa sfida rilanciando il mondo della scherma non solo in ambito locale, ma anche in quello nazionale”.