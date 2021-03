Miwa Benevento, parola di Murolo :"C'è tanto entusiasmo" Sabato esordio a Ischia contro il Forio Basket

Il campionato è finalmente alle porte ed in questa settimana si respira davvero, e finalmente, aria di agonismo. La Miwa Energia Cestistica

Benevento fa il suo esordio a Forio Sabato 6 Marzo e a parlarne è il nuovo arrivato playmaker Andrea Murolo.



Un campionato particolare, in poco tempo l’ufficialità della ripresa e l’inizio del campionato. Come avete affrontato questa breve fase di

preparazione?



"Onestamente è stato molto difficile riprendere, quanto per questioni fisiche tanto per mentali. Dopo tanto tempo si perde l’abitudine al gioco e agli impegni che lo sport impone, parliamo di un anno di stop non di una settimana. Devo comunque ringraziare lo staff tecnico con il quale stiamo affrontando ogni giorno allenamenti ben organizzati e che non guardano solo all’oggi bensì, viste le condizioni fisiche inevitabilmente non perfette, pensano anche al lungo periodo".



Come si affronta una prima di campionato così strana?



"Con tanto entusiasmo ma anche con la giusta dose di intelligenza che tenga a bada la voglia di spingersi oltre sin da subito. Sarà subito

impegnativo per via della squadra che affrontiamo ma anche per la trasferta che in sé toglie energie fisiche e mentali".



Conosci l’avversario? Che partita sarà?



"So che Forio è composta da giocatori forti tra i quali mi vengono in mente Fabio Di Napoli ed il play Orsini che l’hanno scorso giocava a

Monopoli e si sa che il girone pugliese è di un altro livello. Ad ogni modo non si nascondono, dando uno sguardo alla stampa locale appare

chiaro l’obiettivo promozione".



La Miwa è nel mini-girone da 5 squadre. Qual è la squadra da battere?



"E’ un girone equilibrato ma allo stesso tempo mi viene da dire il più duo. Dento ci trovi Avellino che è attrezzata per stravincere il campionato ed ora ha ingaggiato il greco Kanellos Garbis, New Basket Caserta che ha sempre un bel quintetto e così vale per tutte".



Sei nuovo in terra sannita. Come ti stai trovando?



"Lato basket non potrei stare meglio. Quella della Miwa è realmente una grande famiglia fatta di persone per bene e disponibili. I periodi sono

quelli che sono ma quando posso con il mio coinquilino Ordine faccio un giro e la città molto accogliente. Aspetto con ansia il momento di

gridare il nostro Sturm insieme ai miei compagni nella gara di esordio".



La Miwa Energia sarà ospite del Forio Basket sabato 6 marzo per la prima gara della regular season di Serie C Gold di basket.