Miwa Benevento, salta l'esordio contro il Forio Basket 1977 Zullo: "Sbagliati tempi e modi, abbiamo acquistato biglietti, ci sentiamo mortificati"

E’ notizia dell’ultima ora lo slittamento della prima gara ufficiale dell’anno della Miwa Energia Cestistica Benevento. La squadra allenata da Coach Annecchiarico avrebbe dovuto esordire ad Ischia Sabato 6 Marzo contro il Forio Basket 1977 ma il team di casa ha richiesto uno spostamento, incredibilmente accolto senza indugio dalla federazione. “Noi conserviamo sempre uno stile sobrio e rispettoso dei ruoli e delle istituzioni - afferma Michele Zullo, Amministratore di Miwa Energia e Direttore Generale della Cestistica Benevento - ma è impossibile non ammettere che sono stati sbagliati tempi e modi. Tra le tante cose che posso dire c’è che abbiamo acquistato i biglietti e pianificato la trasferta e questo è solo uno degli aspetti che ci mortificano. La squadra era mentalizzata per giocare e aveva dato il massimo in queste due settimane, con tutte le difficoltà del caso. Siamo sconcertati, lo ammetto, ma ormai la gara è stata spostata e ne prendiamo atto”.

A questo punto l’esordio della Miwa Energia è previsto per il match casalingo di Domenica 14 Marzo al PalaParente di Benevento quando i

cinghiali sanniti affronteranno, a scanso di equivoci, la New Caserta Basket. Nel frattempo, prevista per domani una amichevole a Salerno

contro i padroni di casa anch’essi militanti in Serie C Gold.