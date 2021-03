Il Benevento 5 sogna con due prodezze di Botta e Stigliano Le conclusioni mancine dei sanniti abbattono la resistenza del Potenza

Non si ferma la corsa vincente del Benevento 5. La sorpresa del campionato, che si è trasformata ormai in una splendida realtà, ha vinto anche a Potenza dopo un match spigoloso e complicato. Sfida decisa da due grandi firme. Nel primo tempo vantaggio ospite con Botta che ha ricevuto la sfera a centrocampo e dopo aver trovato il varco giusto ha disintegrato con una conclusione mancina l’opposizione del portiere avversario trovando un preziosissimo 1 a 0.

Il Potenza ha trovato il pareggio nella ripresa dopo una bella azione sulla sinistra con Mancusi pescato al centro dove ha battuto Ranieri tra le proteste dei sanniti che volevano un fallo su Galletto. Ma la grandezza di una squadra si vede nei momenti decisivi, e, senza troppo scomporsi, gli uomini di Oliva hanno trovato subito la soluzione. A salire ancora una volta alla ribalta è stato il colpo del mercato invernale Stigliano, che con una bordata mancina, ha deciso una partita diventata più difficile del previsto.

Il successo in terra lucana ha portato in dote tre punti fondamentali nella corsa alla promozione. A fine partita grande gioia per i giallorossi che hanno allungato a più dieci sull’Ap sconfitto 10-4 a Sala Consilina che continua a guidare la classifica con un solo punto di vantaggio sul Benevento 5. Nel prossimo turno è in programma la sfida tra prima e seconda al PalaTedeschi.