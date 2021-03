DP Noleggi SG Volley, secondo successo consecutivo Netto 3 a 0 sull'Elisa Pomigliano, ha esordito anche l'esperta palleggiatrice Masella

Seconda vittoria consecutiva della DP Noleggi SG Volley nel campionato di serie C femminile, che supera l’Elisa Volley Pomigliano in tre set e si porta a quota 6 punti in classifica. Prestazione di carattere per la formazione dei coach Pericolo-Palermo, che, dopo un primo set in sordina, ha preso prepotentemente in mano le redini della gara chiudendo con un perentorio 3-0 che non ammette repliche.

Da registrare l’esordio di Veronica Masella tra le diavole rosse. La brava ed esperta palleggiatrice non ha potuto dire di no alla chiamata del Presidente Camerlengo che si è adoperato in prima persona per convincerla a tornare in campo e dare una mano in questo difficile torneo.

«C’è ancora tanto da fare e molto su cui lavorare, ma per ora godiamoci questi tre punti – ha dichiarato coach Raffaella Pericolo. Questa è la seconda vittoria consecutiva e serviva, soprattutto, a portare entusiasmo nell’ambiente. Le vittorie fanno morale e aiutano a lavorare in un ambiente sereno, senza sopravvalutarsi e senza dimenticare che ci sono ancora tanti margini di miglioramento. La mia esperienza nei settori giovanili mi insegna a credere nel lavoro, ad essere lungimirante e ad andare per la mia strada senza condizionamenti esterni. Vorrei una squadra con una personalità forte e siamo solo all’inizio di un cammino che è ostico. Il nostro obiettivo rimane quello di ben figurare e di disputare un campionato che possa vederci nelle zone nobili della classifica, con la consapevolezza che ci saranno da affrontare squadre molto ben organizzate e che hanno investito tanto per centrare il salto di categoria. Comunque ben vengano queste vittorie che ci regalerno sicuramente quella dose di energia necessaria per affrontare le prossime sfide. Ora testa alla prossima gara, dove l’obiettivo non sarà solo vincere, ma continuare quel processo di crescita che ci dovrà portare alla fase finale del torneo pronte ad affrontare le squadre più accreditate alla vittoria finale. Quindi godiamoci questa vittoria e da martedì concentrate sulla prossima sfida".

Appuntamento quindi al Palasport di San Giorgio del Sannio sabato 13 febbraio ore 18.00 per questa nuova gara delle diavole rosse sangiorgesi.