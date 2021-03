L'Olimpia Energa San Salvatore è dominante nel derby sannita Volare ko per 3 a 0, coach Eliseo: "Sono contento della prestazione della squadra"

Il derby è dell’Energa Olimpia Volley che si impone sul Volare Benevento per 3-0. Mister Eliseo sceglie Del Vaglio in regia, Matrullo e Sanguigni schiacciartici, Salamida e Lamparelli centrali, Biscardi opposto e Moretti nel ruolo di libero. Inizio in sordina per le Telesine, che partono un po’ contratte. Il primo parziale si chiude sul 10-10. Dopo il time-out di mister Eliseo le squadra inizia a giocare come sa fare, e riesce a far suo il primo set sul 25-23, nonostante l’ottima prestazione delle padroni di casa.

Il secondo set si gioca sulla falsa riga del primo. Inizio combattuto, con le ragazze del presidente Campanile un po’ contratte. Dopo il 15-15 cambia la storia, migliora la qualità della battuta ed una serie di muri vincenti porta il risultato sul 25-16 per le ragazze dell’Energa Olimpia Volley.

Il terzo set si apre con un parziale di 10-4 per le padroni di casa. Mister Eliseo decide di cambiare, esce Matrullo ed entra Iodice. Sale la qualità nella fase muro-difesa ed il servizio inizia ad essere più incisivo. Si chiude il set sul 25-17.

A fine gara a parlare è mister Eliseo: “Sono contento, abbiamo fatto una buona gara. Al netto di qualche inizio di set un po’ tribolato, ma l’abbiamo giocata come l’avevano preparata. Sono contento della prestazione della squadra, siamo un gruppo ed io posso contare su tutte le mie giocatrici, lo dimostra l’ingresso di Iodice che ha offerto un’ottima prestazione. Ho la fortuna di allenare delle ragazze brave, che mi seguono e che non mollano mai, anche per questo siamo riusciti a recuperare il gap iniziale dei vari set”.