Energa San Salvatore, soddisfatto il presidente Campanile "Il derby partita emozionante, rispettiamo in maniera rigida i protocolli per il bene di tutti"

L’Olimpia Energa San Salvatore si conferma tra le grandi del campionato femminile di serie B2. Anche con la nuova formula di un campionato frazionato visti i tempi strettissimi, non ha rovinato i piani del presidente Campanile e del suo staff. La vittoria nel derby sulla Volare Benevento, arrivata in maniera limpida esprimendo una buona pallavolo, dà ancora più morale e convinzione per il proseguo di questa stagione breve ma intensa. Dopo la partita ha parlato il presidente Campanile. “Una partita emozionante, come da previsione perché si trattava di un derby. Tranne un inizio un po’ contratto, alla lunga abbiamo dimostrato di essere superiori. Rispetto alle precedenti sfide le ragazze hanno dimostrato di aver lavorato sugli errori precedenti, come nel fondamentale del muro, migliorando in maniera superba questa fase di gioco e dimostrando di dominare, contro una squadra in cui spiccavano le individualità di Carlozzi e Matarazzo. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento delle ragazze, mai arrendevoli, sempre propositive. Anche nelle fasi iniziali dei set, quando il risultato era a nostro sfavore, le ragazze hanno saputo reagire, aumentando l’intensità, la qualità e la concentrazione fino a ribaltare il risultato. Non sono solito parlare dei singoli, ma oggi sono felice di fare i complimenti ad Agnese Iodice, che quando è stata chiamata in campo da mister Eliseo ha dimostrato il suo valore tecnico, dando un apporto fondamentale alla squadra per la conquista dei tre punti”. Nonostante la zona rossa la stagione prosegue. “La partecipazione ad un campionato nazionale ci permette di continuare con gli allenamenti. Noi, come fatto fin ora, rispetteremo in maniera rigida il protocollo, per la sicurezza di tutti. Saranno intensificati i controlli, le ragazze vivranno in una sorta di bolla per garantire lo svolgimento degli allenamenti in piena tranquillità e sicurezza”.