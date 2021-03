Sannio Boxe: doppia nomina per il presidente Pisaniello Il dirigente sarà delegato della provincia di Benevento e membro della commissione regionale Fip

Valerio Pisaniello in commissione regionale della Federazione Pugilistica Italiana e nominato delegato provinciale Benevento. La nomina è arrivata nella serata di ieri nella prima riunione del direttivo regionale presieduta dal neo presidente Rosario Africano. Pisaniello, presidente della Sannio Boxe – associazione sportiva di pugilato operante a Montesarchio, Cervinara e Benevento -, ha ricevuto la delega “Studi, progetti e sostegno alle Asd”. «Onorato per la nomina ricevuta, oltre a quella risalente a pochi giorni di delegato provinciale Benevento. Innanzitutto ringrazio il presidente Rosario Africano per la fiducia riposta. Una delega strategica e fondamentale per le Asd affiliate con la Fpi, soprattutto in questo momento difficile di pandemia. Una responsabilità che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. Insieme al comitato regionale, da poco eletto, ci aspetta un intenso lavoro». «I miei complimenti – continua – vanno anche al nostro tecnico, “maestro” e fondatore della Sannio Boxe Stefano Viglione che farà parte della Commissione tecnica regionale e Pasqualina Delli Paoli, pugile donna e tecnico di primo livello della Sannio Boxe, inserita nella Commissione femminile. Un premio per il buon Lavoro svolto e anche una dimostrazione di attenzione da parte del presidente Africano e del nuovo direttivo su tutto il territorio regionale. Sarà solo l’inizio di un programma di sensibilizzazione verso il pugilato, sport incentrato su rispetto e tanta passione, in Valle Caudina e sulla città di Benevento. Vicini ai nostri pugili», conclude.