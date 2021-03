Nuoto: Pirozzi pimpante anche nella specialità del pinnato Due titoli tricolori in attesa dell'appuntamento di fine mese a Riccione

E’ una Stefania Pirozzi pimpante e sorridente quella vista in gara nello scorso week end ai tricolori di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro. La portacolori del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro, si è presa un week end di pausa dal nuoto classico per tornare a gareggiare in una specialità che le ha regalato ottime soddisfazione negli ultimi anni.

Per lei sono arrivati due titoli italiani nei 400 e nei 200 pinne. Nella distanza più lunga ha chiuso la sua gara in 3:47.67, davanti a Consuelo Dametto e Carolina Trocca. La sannita è andata ancora più forte nei 200 dove ha stabilito il record dei campionati (1.47.27) davanti a Carolina Trocca e Rebecca Scagnetto.

Dopo la vittoriosa trasferta di Lignano Sabbiadoro, la sannita si concentrerà sugli allenamenti per arrivare a fine mese ai tricolori di Riccione nelle migliori condizioni possibili. In questa stagione ha deciso di allenarsi stabilmente a Verona con Federica Pellegrini agli ordini di Matteo Giunta e c’è tanta curiosità di vederla all’opera sia nei 200 stile libero che delfino. Il sogno di Stefania è quello di strappare il terzo pass consecutivo per le Olimpiadi dopo essere riuscita a qualificarsi a quelle di Londra nel 2012 e a Rio de Janeiro nel 2016. Impresa difficile ma non impossibile, l’ennesima di una carriera a cui manca solo un volo in Giappone che sarebbe la classica ciliegina sulla torta.