Karate, per Formato doppio podio a La Spezia "Soddisfatto per la prestazione, dedica alla mia famiglia, agli amici e a Federica"

Nello scorso week end è andata in scena la prima di tre fasi di gare di karatè con le specialità “kata” e “kumite”, che danno la possibilità di accedere ai prossimi Campionati Italiani previsti a giugno a Pesaro. Accederà alla competizione tricolore chi riuscirà a classificarsi tra i primi quattro in almeno una di queste gare di qualificazione.

A La Spezia era in gara anche il sannita Daniele Formato, ragazzo che negli anni con la sua passione ha saputo raccogliere grandi risultati dando lustro al movimento beneventano. Per accedere alla competizione era necessario presentare un tampone negativo nel rispetto delle norme anti-covid. Formato, atleta esperto che si è subito calato anche in questa nuova atmosfera senza pubblico, ha preso parte sia alla gara di “kata” (forma) sia a quella di “Kumite” (combattimento). In entrambe è riuscito a salire sul podio, portando a casa un buon secondo posto nel “kata” ed una prima piazza nel “kumite”.

“Sono arrivato a questa gara preparandomi al massimo delle mie potenzialità –ha spiegato-, allenandomi quasi totalmente da solo, alle volte utilizzando il collegamento video per avere il giudizio del mio maestro di Benevento. Ho lavorato circa due ore al giorno e soprattutto mi sono allenato tanto mentalmente. Dopo questi risultati posso dire di essere abbastanza soddisfatto per la mia performance, anche se c'è tanto ancora da migliorare. Ringrazio vivamente tutte le persone che mi hanno incoraggiato –sottolinea- come gli amici della palestra, la mia famiglia, la mia scuola la SKC Benevento e i colleghi di lavoro; ma in particolare ringrazio la mia fidanzata Federica che mi ha trasmesso una grande carica emotiva. Era dietro la porta d’emergenza a guardarmi ed aspettarmi, e fortunatamente, sono riuscito a regalarle quanto desiderato. Ora penso al prossimo impegno, ovviamente non mi fermo mai e guardo sempre avanti”.