Miwa Benevento, al Pala Parente arriva Caserta Palla a due domenica alle 18:00. Annecchiarico: "Pronti per iniziare".

Meno due all’esordio casalingo, ed assoluto visto lo slittamento della prima gara, della Miwa Energia che Domenica 14 Marzo affronterà New

Basket Caserta. Una gara ostica, visto anche il livello altissimo del girone, che metterà a dura prova il quintetto di Coach Bruno Annecchiarico. “Siamo pronti per iniziare un campionato per il quale dobbiamo solo ringraziare, ancora una volta, la famiglia Zullo per la sua grande disponibilità. La squadra è carica e i ragazzi si stano allenando con un spirito di sacrificio davvero encomiabile. Dopo l’amichevole di Sabato scorso a Salerno - afferma Coach Annecchiarico - e visto anche l’andamento del mercato degli ultimi giorni, sembra tutto un pò un enigma. Tra condizione fisica da riequilibrare e forti stranieri in arrivo è davvero tutto da vivere."

La New Basket Caserta arriva a Benevento con un roster validissimo, seppur senza stranieri al pari della Miwa, e tantissima esperienza. Tra

le fila casertane è doveroso citare l’ala Guadagnolo ed il play Errichiello per il curriculum e le qualità tecniche ma anche il centro Di Coste per i suo centimetri sotto canestro. La Miwa Energia risponde con la lista al completo ed un quintetto nuovo, per i vecchi tifosi, tutto da scoprire nella prossima partita in casa.

Per ovvie ragioni il match si disputerà a porte chiuse ma i cinghiali sanniti quest’anno potranno contare su una media partnership d’eccezione.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00 di Domenica 14 Marzo al PalaParente di Benevento.