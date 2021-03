Benevento 5, big match contro la capolista Sala Consilina Al PalaTedeschi la sfida tra le prime due della classe del girone F del torneo di serie B

Sfida per il primato. Un testa a testa da brividi per capire chi in questo momento è più forte. Benevento 5 e Sala Consilina si ritroveranno questo pomeriggio alle 15:00 (diretta sulla pagina Facebook Benevento 5) al PalaTedeschi a poche settimana di distanza dalla sfida d’andata.

In quell’occasione, in un finale palpitante, la spuntò la compagine sannita che si prese anche la qualificazione alle “Final Eight” di Coppa Italia. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica con i giallorossi che stanno inseguendo da inizio stagione. Un match attesissimo dove gli uomini di coach Fabio Oliva vogliono stupire ancora.

La squadra, l’ha già dimostrato, gioca con decisione e spensieratezza, senza la pressione di dover vincere a tutti i costi. La società del presidente Pellegrini Di Fede e del direttore generale Antonio Collarile è andata ben oltre le aspettative e ora dovrà essere brava a capitalizzare quanto costruito, ovviamente senza troppe pressioni perché comunque vada questo gruppo merita solo un grande e lungo applauso.