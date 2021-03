Miwa Benevento, esordio vincente contro Caserta Gli uomini di coach Annecchiarico sempre in controllo si sono imposti per 91 a 73.

E’ subito vittoria per i cinghiali sanniti della Miwa Energia Cestistica Benevento che batte tra le mura amiche la New Basket Caserta con il punteggio di 91-73. Partenza in equilibrio sul parquet del PalaParente con Caserta che sembra entrare bene in gara grazie ai canestri di Carrichiello e la

notevole presenza sotto il ferro di Di Coste ma la Miwa reagisce con Murolo e compagni con grinta ed organizzazione, portando a casa il primo quarto.

Il punteggio alla prima frazione è infatti 28-16 per i ragazzi di Coach Annecchiarico. Secondo quarto ancora a favore della Miwa che prima stacca di 20 punti Caserta grazie ai canestri di Ordine ed Orefice e ad una grandissima difesa guidata da Cotena ma poi si fa recuperare e chiude sul 50-40.

Dopo l’intervallo il match si accende con i casertani di Coach Di Lorenzo arrembanti con ancora Carrichiello sugli scudi ma soprattutto con Pappalardo che per tutta la gara è incisivo e finirà il match come top scorer con 24 punti. La Miwa Energia riesce però a controllare la

gara tenendo sempre a distanza gli avversari e chiudendo alla fine il match con un distacco di 18 punti.

Buone le prove di Murolo, Orefice ed Ordine che chiudono con 16 punti a testa la gara ma notevole la prestazione corale che da fiducia in vista

della gara contro Avellino. La Miwa Energia, infatti, affronterà già Mercoledì 17 Marzo il Basket Club Irpinia al Pala Del Mauro ore 21:00. Gli irpini sono ancora a secco a causa del rinvio della prima gara di campionato ed avendo riposato alla seconda giornata.