Miwa Benevento, mercoledì super sfida al Pala Del Mauro I sanniti fanno visita al Basket Club Irpinia, palla a due alle 21:00

Neanche il tempo di rifiatare e i ragazzi di Coach Bruno Annecchiarico saranno protagonisti già domani nella sfida fuori casa contro Basket Club Irpinia. La prima in casa è stata un successo visto lo schiacciante 91-73 imposto agli sfidanti casertani ma la sfida di Avellino appare più complessa. Ce lo racconta Nando Smorra, guardia del quintetto del Presidente Zullo, ultimo arrivato nella finestra di mercato che ha anteceduto l’inizio del campionato.

Nando, la prima è andata. Che gara è stata e cosa è andato bene e cosa meno?

“Essendo la prima, specialmente dopo tanto tempo di inattività, è innegabile che l’emozione può tirarti brutti scherzi. Secondo me è andata comunque bene considerando una buona coesione in fase difensiva ed anche un attacco che a tratti ci ha soddisfatti. Ovvio, ci sono stati passaggi a vuoto come quello del terzo quarto ma sono cose che metteremo a posto in allenamento.”

La tua prestazione ti ha convinto?

“Si ma è chiaro che avrei voluto dare di più. Le poche settimane di allenamento e le gambe che a un certo punto si son fatte sentire ti obbligano ad essere realista. Quindi si dai, direi di sì. Inoltre ammetto di essere al 70-80% della forma, posso e devo dare di più.”

Che partita vi aspetta ad Avellino e quali sono i giocatori da segnalare su tutti?

“Una partita dura. Sulla carta Avellino è meglio attrezzata soprattutto se guardiamo alla lunghezza della rosa e al fatto che ci sono giocatori di grande esperienza. In generale Avellino è composta da giocatori di categoria superiore ma noi andremo a giocarcela senza alcun timore, come faremo sempre. Inutile dire che rispetto tutti i giocatori che avrò come avversari domani, ma come non segnalare Linton Johnson e il nuovo acquisto Kanellos Garbis, di cui dicono davvero un gran bene. In più, ho giocato insieme alla guardia Norcino e all’ala piccola Gerardo Esposito, posso dire che sono due eccellenti giocatori.”

Tornando a guardare in casa, dove può arrivare questa Miwa?

“Non abbiamo limiti, siamo un gruppo molto unito e remiamo nella stessa direzione. Vero che visti i tempi stretti abbiamo bisogno ancora di quel pizzico di alchimia in più ma vogliamo e dobbiamo stare tra le prime due.”

Sei arrivato per ultimo e hai completato il roster sannita. Cosa o chi ha dettato la tua scelta?

“E’ stata una scelta semplice considerando che già nella scorsa estate ero stato contattato da Bruno (Annecchiarico, ndr) quando vestiva i panni di DG. Poi ci siamo risentiti e non ho avuto alcun dubbio nell’accettare. Benevento è una grande piazza e la Miwa Energia è una grande società.”

La Miwa Energia giocherà domani 17 Marzo alle 21:00 al Pala Del Mauro di Avellino contro il Basket Club Irpinia nella gara valida per la terza giornata della Serie C Gold. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook ufficiale del Basket Club Irpinia.