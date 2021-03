Miwa Benevento, espugnato il Pala Del Mauro di Avellino I sanniti si sono imposti 68 a 56 in un match dove Smorra ha messo a referto 15 punti

Impresa dei cinghiali sanniti in terra irpina. Ieri sera nel tempio del basket campano gli uomini di Coach Annecchiarico hanno portato a casa una vittoria che ha il sapore dell'impresa. Complice l’infortunio al primo minuto di gioco di Linton Johnson, la Miwa Energia ha dominato il match chiudendo con il punteggio di 56-68.

Solita performance corale quella dei beneventani che hanno messo in campo una prestazione specchio della coesione di un gruppo che sembra giocare insieme da una vita e che, nonostante percentuali al tiro non ancora buone dovute alla ruggine della lunga inattività, ha avuto anche stavolta l’umiltà giusta per raggiungere l’obiettivo.

Gli irpini, spesso nervosi e critici nei confronti di decisioni arbitrali, nonostante la qualità indiscutibile, hanno dimostrato poca lucidità e hanno subito la difesa impeccabile dei sanniti.

“I nostri tre pilastri al momento sono coesione, difesa e velocità. Manca la precisione al tiro ma quella arriverà, cercavamo una conferma e non possiamo che essere soddisfatti. Grazie ai ragazzi, atleti forti che sanno sacrificarsi.” Queste le parole di Coach Bruno Annecchiarico.

Il tabellino a fine gara vede Smorra top scorre assoluto con 15 punti ma anche un ritrovato Loncarevic che oltre ai 14 messi a segno ha sfoderato una strabiliante prestazione sotto canestro. La Miwa Energia riposerà nel prossimo turno di campionato in vista della trasferta a Reggio Calabria del 27 Marzo.



Il tabellino di Club Basket Irpinia - Miwa Energia Cestistica Benevento.



Miwa Energia

Smorra 15, Loncarevic 14, Murolo 13, Orefice 10, Ordine 8, Diaz 5, Cotena 2, Morra 1, Cotugno n.e., Laudanna n.e., Laudando n.e., Salerno

n.e



Basket Club Irpinia

Esposito G.13, Norcino 12, Garmpis 11, Iannicelli A 9, Ferrara 7, Esposito M.3, Genovese 1, Johnson 0, Iannicelli F.0, Ianuale 0, Scianguetta n.e.,De Matteis n.e.