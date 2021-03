Vanessa Nuoto Smile, torna l'iniziativa "disegna il tuo sport" Il concorso è aperto a tutti, basta andare sulla pagina Facebook della società sannita

Parte anche quest’anno, nonostante il covid, il concorso “disegna il tuo sport”. L’iniziativa dell’ASD Vanessa Nuoto Smile, giunta alla sesta edizione, nata per carpire i desideri dei nostri ragazzi coinvolgendoli, attraverso il disegno ad esprimere la propria passione e la voglia di praticare uno sport.

Basket, pallavolo, calcio, nuoto, tennis, ginnastica, corsa, danza e tanto altro, nel corso di questi anni sono stati i protagonisti preferiti, espressi attraverso questa semplice e divertente operazione: un disegno a volte molto semplice, elementare o più complesso, tutti hanno espresso il desiderio, la voglia, la passione riguardo al proprio modo di vedere lo sport aderendo all’iniziativa. I disegni, sono stati inseriti nella pagina Facebook della società e sottoposti all’attenzione di tutti gli iscritti al gruppo (aperto) che hanno potuto scegliere chi votare.

Di solito questi lavori venivano consegnati direttamente in piscina presso la segreteria dello Smile, dove rimanevano esposti fino al momento della premiazione dei vincitori. Quest’anno, purtroppo come quello passato, a causa del lockdown il passaggio avverrà inviando una foto del proprio disegno al responsabile dell’iniziativa, Renzo Morrone. Ecco come partecipare: non c’è bisogno di essere iscritti ai corsi, l’iniziativa è aperta a tutti. Colorate il vostro disegno, inserite a fondo pagina nome e cognome e seguite le informazioni riportate sulla pagina Facebook dell’ASD Vanessa Nuoto Smile. Ci saranno premi per tutti. Anche se palestre, campetti e piscine sono chiuse, cerchiamo di mantenere vivo l’interesse dei nostri campioni e far sentire a tutti la nostra voglia di fare sport.