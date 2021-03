Accademia a Roccarainola per andare al comando del girone In casa giallorossa c'è grande entusiasmo dopo l'esordio vincente contro Villaricca

Dopo l'esordio vincente di una settimana fa in casa contro il Villaricca, domani pomeriggio le giallorosse saranno di scena a Roccarainola (NA) per affrontare la Fiorente Maya di Cicciano, una gara che potrebbe già valere il primato del girone. Siamo ancora all’inizio ed è quindi prematuro fare calcoli o previsioni, ma grazie ai tre punti già conquistati in campionato e con l'Oplonti Vesuvio con cinque punti ma con due gare disputate, l'Accademia ha l'opportunità di balzare subito in testa al girone, in attesa poi dello scontro diretto con la squadra oplontina nel successivo turno di campionato a Benevento il 27 marzo.

Il morale è sicuramente alto in casa giallorossa: la vittoria sul Villaricca ha dato subito segnali incoraggianti, soprattutto in considerazione del lungo periodo di assenza dai campi di gioco e di una condizione fisica che, fisiologicamente, non potrà che migliorare nel corso delle gare. Dall'altra parte della rete ci sarà un avversario sconfitto invece nella sua gara d’esordio e che, quindi, proverà subito a rifarsi per cancellare lo zero dalla casella punti in classifica. Per le beneventane, invece, l’occasione, di dare subito continuità alla classifica e al rendimento.

Si giocherà a porte chiuse alla palestra dell'Istituto Comprensivo Morelli e Salvati di Roccarainola a partire dalle ore 18.00.