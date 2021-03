Scherma, la Boscarelli si ferma ad una stoccata dal main draw A Kazan in Russia, la sannita ha preso parte alla prima tappa di Coppa del Mondo di spada

Si è interrotta ad un passo dal main draw l'esperienza nella gara individuale di Francesca Boscarelli nella prima prova post pandemica di Coppa del Mondo di Spada femminile, svoltasi oggi in Russia e precisamente a Kazan. La campionessa e maestra dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, dopo aver brillantemente superato la fase a gironi portando a casa ben 4 vittorie, ha ottenuto l’approdo al primo turno ad eliminazione diretta vincendo per 15-12 contro la padrona di casa Korneeva.

Nella sfida decisiva per l’accesso al tabellone principale in programma domani, la spadista beneventana è stata condannata dalla stoccata del 15-14 messa a segno dalla francese Helene Ngom. Un vero peccato per Francesca Boscarelli che, però, ha dimostrato alla ripresa delle competizioni ufficiali di avere ancora tante carte da giocare e di poter dire la sua dimostrando tutto il proprio valore.