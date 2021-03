Il Benevento 5 si complica la vita ma espugna Senise La squadra di Oliva fa due regali ai lucani, poi conquista con merito l'intera posta in palio

Vincenzo Botta era stato buon profeta. Le sue parole alla vigilia si sono trasformate in realtà nel pomeriggio lucano vissuto dal Benevento5. “Il Senise è una squadra che lotta su ogni pallone” e così è stato. Ma la dura battaglia ha espresso un vincitore che è stato il team che indossa la maglia giallorossa. Il Benevento 5 continua la sua corsa da seconda forza del girone F del campionato di serie B. Il 4 a 3 con cui gli uomini di Fabio Oliva si sono imposti in trasferta porta firme nobili come quelle di Volonnino, Botta, Stigliano e Calavitta. E’ stata una partita ricca di emozioni con i sanniti avanti 2 a 0, poi un clamoroso svarione difensivo ha regalato al Senise il più facile dei gol. Nella ripresa è arrivata la doccia fredda con il pareggio dei lucani figlio di un’altra leggerezza in palleggio degli uomini di Oliva. Il Benevento però si è svegliato dal torpore andando a segno due volte. Nel finale squadra in trincea con i lucani capaci di accorciare ancora sul 3 a 4 che al suono della sirena ha consegnato il bottino pieno a Botta a compagni.