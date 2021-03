Pallamano, Valentino Ferrara, il 18 aprile si torna in campo La società sannita prenderà parte al campionato under 17 femminile

A distanza di oltre un anno dall’ultimo match, il prossimo 18 aprile le ragazze della Scuola Pallamano “Valentino Ferrara” potranno tornare a giocare una gara ufficiale nel campionato under 17. Durante questo lunghissimo periodo lontano dai campi da gioco, ad eccezione del memorial dedicato al compianto Valentino, disputatosi il 5 agosto 2020, organizzato dal’Ass. “Il sogno ed il Sorriso di Valentino”, in collaborazione con i volontari dell’A.M.A.S.I.T. del Presidente Nicola Ferrara, con il patrocinio US ACLI BN del riconfermato Presidente Ing. Alessandro Pepe, la sosta

forzata non ha spento l’infinita passione delle giovanissime ragazze gialloverdi.

Dopo ben tre campionati di A2, percorso avviato sin dal 2015 con solo atlete locali, prima volta assoluta di una formazione di Benevento nella 2° categoria nazionale e, dopo l’esperienza delle finali nazionali disputate con l’under 17 nel 2018 e con l’under 19 nel 2019, sfortunatamente solo alcune delle ragazze del gruppo femminile avranno l’opportunità di riprovare le emozioni di una gara ufficiale riservata alle under 17.

Purtroppo, oltre alla ben nota mancanza di un campo da gioco stabile, alle note vicende del PalaFerrara, si è aggiunta anche la grave pandemia, a cui si è sommato il particolare caso che non ha consentito al tecnico Egiziano designato di seguire la squadra in questi mesi, uno dei fattori determinanti che hanno causato la rinuncia sia al campionato di serie A2 che all’under 20 Youth League, nella solita indifferenza istituzionale e con tanti genitori ed atlete che da tempo attendono risposte, ad esigenze preminenti come può essere un luogo dove ritrovarsi oltre che per allenarsi anche per socializzare, ancor più fondamentale quando, si spera presto, l’emergenza sanitaria si risolverà.

Ciò nonostante, le prossime domeniche dovrebbero registrare l’esordio di qualche giovane new entry e la disputa, tempo permettendo, delle gare casalinghe su un campo all’aperto contro la formazione del Salerno, con il sempre presente. Prof. Francesco Di Donato ed il Prof. Mario Tretola che con Cristina Rapa sosterranno, come sempre, il gruppo femminile lungo il ben noto duro percorso che ci si augura possa vedere già dalla prossima stagione le giovani gialloverdi di Benevento, impegnate, senza aiuti esterni, nuovamente in un campionato di serie A2 femminile.

"Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al fine di poter sostenere l’Associazione Sportiva S.P.V.F. nel prosieguo delle proprie attività, specie in questi ultimi anni particolarmente difficili per il peregrinare dovuto all’atavica mancanza di un campo da gioco. L’auspicio per il futuro, ormai prossimo, è che il sostegno da parte di tutti sia ancora più vivo, cercando di far disputare, ancora una volta, una stagione sportiva, seppur breve, ai tanti giovani ragazzi e ragazze che indossano la maglia gialloverde e ringraziando anche tutti coloro che nel tempo hanno continuato a sostenere fattivamente gli incredibili sforzi che tante soddisfazioni hanno regalato alla città di Benevento, registrando un particolare valore aggiunto nel mondo giovanile ed anche nel campo sociale con le tante attività ludico ricreative che hanno sempre riscosso unanime plauso".