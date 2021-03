Miwa Benevento, a Reggio Calabria c'è in gioco il primato Calabresia caccia del primo successo, i sanniti possono agganciare Forio che resta a riposo

Tutto pronto per affrontare la quinta giornata del girone di andata di Serie C Gold girone Campania-Calabria in cui la Miwa Energia sarà ospite della VIS Reggio Calabria. Roster al completo ed entusiasmo come al solito alle stelle per la società del Presidente Zullo che in pieno stile Miwa Energia ha organizzato al meglio il cammino che porta alla palla due di Sabato 27 Marzo alle ore 18:30.

Nella mattinata di oggi allenamento a Benevento alle ore 11:00 poi pranzo leggero e partenza alle ore 14:00 per Reggio Calabria dove i cinghiali sanniti prenoteranno prima di scendere in campo nella gironata di domani. Prima del match, però, grazie alla gentile disponibilità della società di casa i ragazzi di Coach Bruno Annecchiarico potranno concedersi qualche tiro nella mattinata così da prendere un po’ di confidenza con il campo dei calabresi.

Reggio Calabria è finora ferma all’ultimo posto con zero punti complice lo slittamento della prima trasferta dell’anno ad Avellino ed avendo perso contro Forio in casa e poi a Caserta. La situazione degli uomini di Coach D’Arrigo ad onor del vero non rispecchia assolutamente il valore della squadra composta da atleti dalle grandi qualità. Sugli scudi finora l’ala grade Kevin Pandolfi, best scorer con 39 punti, ma attenzione soprattutto all’ala grande Ba, alla guardia Bakula e all’ala piccola Warwick.

La gara è importantissima per la Miwa Energia, in cerca di conferme ma anche vogliosa di agguantare eventualmente in vetta Forio - a riposo in questa giornata - prima di affrontarla nel recupero della sfida rinviata valida per la prima giornata del girone d’andata.