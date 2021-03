Accademia Volley, big match contro l'Oplonti Vesuvio Le giallorosse guidano la classifica del girone A a punteggio pieno

Subito un test importante per l’Accademia che si prepara ad affrontare in campionato domani pomeriggio alla palestra Rampone di Benevento l’Oplonti Vesuvio, big match di giornata tra le prime due squadre della classifica del girone A.

Grazie alla vittoria di Roccarainola contro la Fiorente Maya, le beneventane si sono subito portate in testa al girone scavalcando di un punto proprio la squadra oplontina. All’orizzonte, quindi, c’è già la possibilità di una mini fuga giallorossa, soprattutto in caso di vittoria piena dell’Accademia che di fatto metterebbe già una seria ipoteca sul passaggio alla seconda fase del campionato alla quale accederanno le migliori formazioni dei quattro gironi di Serie C e dove il livello di gioco sarà, di conseguenza, decisamente impegnativo.

Pur con sole due partite all’attivo, si sono già intravisti segnali positivi nella metà campo giallorossa, alla luce anche del lungo periodo di inattività al quale tutte le squadre sono state costrette. Si affrontano due squadre imbattute in questo inizio di campionato, con l’Oplonti che andando a vincere fuori casa con Villaricca nella sua gara d’esordio ha subito mostrato di essere già pronto per partite importanti e di possedere qualità e tecnica. Per l’Accademia, invece, l’opportunità di allungare subito in classifica, anche alla luce del fattore campo favorevole, e di prepararsi al meglio al mese di pausa in cui le giallorosse potranno nuovamente concentrarsi sulla correzione in allenamento di errori e situazioni di gioco non ancora collaudate.

Fischio di inizio a porte chiuse a partire dalle ore 18.00: la partita sarà trasmessa integralmente in diretta streaming sulla Pagina Facebook Accademia Volley Benevento dalle 17.50.