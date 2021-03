Pallamano Benevento, ritorno al successo contro Mascalucia Gli uomini di Boglic continuano a condividere il secondo posto con la Genea Lanzara

Dopo il brutto passaggio a vuoto della trasferta contro l’Orlando Haenna, la Pallamano Benevento è tornata ad assaporare il successo casalingo. Nella tendostruttura di Colle Sannita, dove la squadra è esiliata in questa stagione visto che la situazione PalaFerrara ancora non si sblocca, i sanniti hanno avuto la meglio sulla Darwin Technologies Mascalucia per 29 a 24 al termine di una sfida meno facile del previsto.

Le due compagini non si sono risparmiate e a prevalere è stata la maggiore organizzazione e il maggior tasso tecnico degli uomini di coach Jaksa Boglic. Con questa vittoria la Pallamano Benevento resta al secondo posto in classifica insieme ai salernitani della Genea Lanzara che hanno disputato due partite in meno. Da recuperare anche il derby campano che era stato rinviato causa covid nell’ultimo turno del girone d’andata.

Il torneo di serie A2 maschile osserverà un turno di riposo nel prossimo week end per le festività pasquali. Si tornerà in campo il 10 aprile quando Chiumiento e compagni saranno impegnati nell’ennesima trasferta siciliana della stagione, questa volta nella tana dell’Alcamo.