Coni Benevento, Mario Collarile sarà alla guida fino al 2024 La sua rielezione era scontata, il primo impegno è stata la campagna vaccinale

Con il rinnovo del Comitato Regionale CONI della Campania, che ha visto la rielezione del Presidente Sergio Roncelli, è stata rinnovata la nomina di Mario Collarile quale Delegato Provinciale CONI di Benevento per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Mario Collarile - avvocato, docente di Ordinamento Sportivo presso l’Università “Giustino Fortunato”, autore di numerosi testi di carattere sportivo - continua così la sua lunga stagione al servizio dello sport sannita. Il primo impegno, dopo la nomina, è stato per Collarile l’affiancamento del mondo dello sport alla campagna di vaccinazione nella provincia di Benevento, in attuazione del progetto condiviso tra il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario del Governo all’emergenza Covid-19, e il Presidente del CONI Giovanni Malagò per allestire in ogni Provincia italiana un hub sociale a disposizione per la vaccinazione della popolazione.

Collarile ha individuato la location nel Palatedeschi, di cui ha chiesto la concessione alla Provincia, ed ha già stabilito vari contatti: col Dr. Franco De Cicco, Presidente Provinciale della Federazione Medico Sportiva Italiana, impegnata per la somministrazione dei vaccini; con l’USACLI per l’organizzazione delle sedi; con le Forze dell’Ordine. Collarile lancia un appello agli atleti più rappresentativi della provincia sannita a fare da testimonial in favore della campagna di vaccinazione.