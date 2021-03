Pallamano Benevento, tre under 17 nella Nazionale di categoria Schipani, Rosso e Fragnito convocati da Trillini per il raduno di al centro Federale di Chieti

Ricordate quei ragazzi che nel 2018 vinsero il titolo tricolore under 13? Erano quasi gli stessi che un anno prima avevano perso in finale e poi sono riusciti a ripartire per prendersi il meritato trionfo. Quella squadra che in quel biennio ha stupito tutti, continua a fare le fortune della Pallamano Benevento.

La conferma arriva dalle convocazione del Direttore Tecnico della Nazionale Riccardo Trillini che per il nuovo corso dell’under 17 ha convocato 40 ragazzi per visionarli. Tra loro anche tre sanniti: il 2004 Ivano Rosso e i 2005 Andrea Schipani e Lorenzo Fragnito. I giallorossi hanno raggiunto il Centro Federale di Chieti nella giornata di domenica e saranno impegnati fino a mercoledì.

Di seguito la lista completa dei 40 atleti convocati:

PORTIERI - Francesco Albanesi (Cingoli - 2004), Mattia Chirivi Grassi (Medicea - 2005), Alessandro Lubinati (Pressano - 2004), Lorenzo Rossi (CUS Venezia - 2004), Selmi Hajfrej (Carpi - 2005), Pierpaolo Scarcelli (Conversano - 2005)

ALI SINISTRE: Jacopo Cioni (Ambra - 2004), Giuseppe D’Aloia (Conversano - 2005), Tommaso De Angelis (Fasano - 2005), Federico Urbaz (Trieste - 2004), Vincenzo Giuliano (Aretusa - 2005)

ALI DESTRE: Jacopo Balò (Prato - 2005), Lorenzo Fragnito (Benevento - 2005), Andrea Mazzone (Crazy Reusia - 2005), Massimo Morosi (Crenna - 2004), Luigi Passiatore (Serra Fasano - 2005)

TERZINI: Daniele Bandiera (Estense - 2004), Cristian Manojlovic (Lanzara - 2005), Tommaso Medicina (Derthona - 2004), Aleksandar Stojanovic (Trieste - 2004), Luca Tondini (Mordano - 2004), Matteo Salamone (Olimpic Massa - 2005), Samuel Gerstgrasser (Merano - 2005), Marco Zanon (CUS Venezia - 2004), Paul Wierer (Bressanone - 2004), Riccardo Simonetti (Monteprandone - 2005), Iari Semeraro (Medicea - 2004), Andrea Schipani (Benevento - 2005), Luca Melchiorri (Nonantola - 2004), Sebastian Carabulea (Carpi - 2004)

CENTRALI: Francesco Cremonini (Bologna - 2005), Giuseppe De Ruvo (Lions Teramo - 2004), Riccardo Melidoro (Verdeazzurro - 2005), Alessandro Vagnoni (Camerano - 2004)

PIVOT: Leo Alberto Andreotta (Cus Venezia - 2004), Valentino Dello Vicario (Derthona - 2005), Gianluca Grassi (Fasano - 2004), Maurizio Pignataro (Conversano - 2004), Mirco Rinaldo (Mordano - 2005), Ivano Rosso (Benevento - 2004)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (Direttore Tecnico), Giuseppe Tedesco (tecnico), Leonardo Lopasso (portieri), Davide Campana (collaboratore tecnico)

STAFF MEDICO: Dario Fioravanti (medico), Lorenzo Brunelli (fisioterapista), Nicola Antonini (fisioterapista)