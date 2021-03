Vanessa Nuoto Smile: ottimi risultati dai Master Nonostante le difficoltà sono andate in scena le prime gare del 2021

Grande soddisfazione per la squadra agonistica Vanessa Nuoto Smile. Domenica 28 marzo, presso la Felice Scandone di Napoli si sono svolte le prime gare della stagione 2021 per la categoria Master. Dopo un anno di stop alle competizioni, anche questi atleti hanno potuto nuovamente confrontarsi in acqua per il Campionato Regionale FIN.

Nonostante il lungo le difficoltà legate alla pandemia, gli allenamenti sono stati ripresi appena possibile, presso la struttura Comunale gestita dalla Jolly Nuoto di Bruno Minocchia resosi sempre disponibile, con la collaborazione a distanza del tecnico Valentina Catalano. Dodici i rappresentanti della società sannita che hanno ben figurato conquistando parecchi podi e medaglie nelle specialità come i 50 Farfalla, 50 Stile, 50 e 100 Rana.

Presenti oltre trecento atleti giunti da tutta la Regione, divisi in due giornate, organizzati secondo i rigorosi protocolli anti covid e opportunamente dislocati negli spazi assegnati ad ogni società sulle grandi tribune della Scandone.

Tutto è servito per dare un forte segnale di volontà a riprendere le attività sportive da parte della Federazione Italiana Nuoto e per dare nuovamente le motivazioni giuste all’ormai consolidato gruppo Master della Vanessa Nuoto Smile.

Altra notizia che ci inorgoglisce è la nomina di “miglior atleta esordiente B” per la stagione 2021 della nostra Martina Iacovella, sempre a podio durante la prima fase del Campionato VSC organizzato dalla FIN con due Ori, altrettanti argenti e un bronzo.

Bene anche i suoi compagni, con diversi punti conquistati salendo sul podio e raccogliendo piazzamenti in classifica. Si sono distinti Iannella Gaia, Martino Andrea, Cavalcanti Davide, Ucci Ilenia, Izzo Andrea, Principe Antonio. Gli impegni per i piccoli proseguono con le distanze più impegnative insieme agli Esordienti A e da metà aprile con le altre categorie.

Lo sport non si ferma nonostante le incredibili difficoltà per sostenere l’attività. I problemi però passano in secondo piano quando si vede la gioia degli atleti con le medaglie tra le mani.