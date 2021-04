Nuoto: Pirozzi terza nei 200 sl dominati dalla Pellegrini La sannita è salita sul podio tirando fuori l'orgoglio nell'ultima vasca

I 200 stile libero erano la gara più attesa dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione per Stefania Pirozzi. Dopo la quarta piazza conquistata nei 200 farfalla, la campionessa di Apollosa era chiamata al riscatto. Nelle batterie del mattino ha strappato l’ottavo tempo migliorato nettamente in finale. Un ultimo atto iniziato con notevole ritardo. Le piastre per la rilevazione dei tempi hanno fatto i capricci. Situazione anomala per un impianto che può essere definito un gioiellino come quello di Riccione.

Dopo qualche minuto di attesa è arrivato il momento di salire sui blocchetti. A dominare la specialità è stata ancora una volta Federica Pellegrini che, nuotando 1:56.69, ha strappato anche il pass per la sua quinta Olimpiade consecutiva. Alle spalle della campionessa del mondo si è piazzata la Panziera, mentre sul terzo gradino del podio è salita proprio la Pirozzi.

La portacolori del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro è stata brava a riprendersi la posizione che aveva perso ai 150 metri con una buona chiusura (30:45) e tanto orgoglio. Il bronzo le regala una piccola soddisfazione anche se il crono (2:00.38) è più alto di quello che si aspettava. La sua condizione non poteva essere ottimale dopo aver contratto il Covid-19 tra ottobre e novembre. La stagione è ancora lunga e bisogna migliorare in vista dei prossimi impegni.