Accademia Volley, l'under 19 pronta a tornare in campo Giallorosse nel girone A, sono 32 le compagini che hanno deciso di aderire.

Con l'ultima nota, la Fipav Campania ha varato anche l'inizio dei campionati giovanili la cui prima fase, quest'anno, passa da territoriale a interritoriale.

La particolare situazione legata al Covid, infatti, ha notevolmente condizionato la partecipazione ai suddetti campionati di molte società che hanno preferito posticipare qualunque attività agonistica al prossimo campionato. Ma la Consulta dei Presidenti Territoriali, relativamente ai Campionati di Categoria U19 - U17 e U15 M/F ha tuttavia stabilito di procedere con l'inizio di tali campionati, trasformando però la fase territoriale in Fase Interritoriale, per consentire a quelle poche società iscritte di alcuni Comitati di prendervi parte regolarmente.

L'Accademia Volley prenderà parte al solo torneo Under 19 ed è stata inserita nel girone A assieme alla ASD Academy School di Montefalcione (AV) (unica del Comitato Irpiniasannio insieme alle giallorosse) e alle quattro napoletane Phoenix Caivano, Arzano, Elisa Pomigliano e Pallavolo Marigliano. Il campionato prevede la partecipazione di 32 squadre suddivise in un girone da 6 squadre (quello dell'Accademia appunto), tre gironi da 7 squadre (B – C – D) e un girone da 9 squadre (E). I gironi prevedono gare di andata e ritorno disputate con la formula dei tre set obbligatori che assegnerà un punto per ogni set vinto. Al termine della Regular Season accederanno alla Fase Regionale le prime tre di ogni girone e la migliore quarta (individuata tramite classifica avulsa), per un totale di 16 squadre. L'inizio del campionato è previsto per il 19 Aprile, la fine è invece fissata entro la data dell'11 Luglio: successivamente, scatteranno le Finali Nazionali.