Miwa Benevento, capitan Cotena parla del big match con Forio Finalmente si gioca la sfida più attesa, appuntamento domenica 11 aprile al Pala Parente

Una partita che sembrava non doversi giocare mai e infatti le due squadre, Miwa Energia e Forio Basket, per incontrarsi hanno dovuto aspettare il girone di ritorno.

Domenica 11 aprile, alle 16:30, scatterà il momento della prima giornata di ritorno della Serie C Gold di basket e le due squadre appaiate al primo posto in classifica si sfideranno al PalaParente.

E’ una partita particolare, ce la racconta il nuovo capitano della Cestistica Benevento Giuseppe Cotena.

Finalmente Forio.

"Sembra che ci sia una maledizione per cui non dobbiamo mai giocare contro Forio (ride, ndr). Arriviamo con uno spirito combattivo per affrontare una buona squadra. Speriamo di fare la nostra migliore gara."

Parlaci degli avversari. Che squadra conosceremo domenica?

"Una squadra molto ben organizzata, con fortissimi giocatori di esperienza come Markovic (’91 212cm) e Di Napoli (’81 180cm) ma anche giovani talentosi come Guzzon (’98). E’ una squadra molto fisica specie quando c’è Markovic in campo e nelle loro precedenti gare sono riusciti ad imporre il proprio gioco. Noi faremo il nostro, come sempre, cercando di tenere il nostro ritmo e la nostra intensità."

La Miwa come arriva a questa gara?

"Con tanta voglia di vincere e molti allenamenti nelle gambe ma dosati bene. Mentalmente e fisicamente ci sentiamo preparati per questa bellissima sfida."

La società è tornata nuovamente sul mercato con l’ingaggio di Errico. Cosa ne pensi?

"Come al solito la società, insieme a Coach Annecchiarico, si è mossa molo bene regalandoci un compagno di esperienza, in ottima forma e con un curriculum che parla da solo. E’ un’ottima scelta e l’abbiamo accolto a braccia aperte."

E a capo dello spogliatoio ci sei proprio tu. Molto giovane ma già capitano di un gruppo composto da atleti importanti,. Raccontaci la tua esperienza beneventana finora.

"Tutto fantastico. Mi hanno accolto subito facendomi sentire in una famiglia. Parliamo di una società fatta di persone disponibili e sempre presenti. E’ vero, sono giovane per essere capitano ma non mi mancandogli attributi per ricoprire questo ruolo."

Come sta cambiando la Miwa Energia nel tempo?

"Sta facendo un percorso che tende alla crescita continua correndo sempre velocemente ai ripari per limare eventuali normalissime mancanze. Nel tempo ho visto sempre e solo miglioramenti e questo grazie ai dirigenti preparatissimi ed alla famiglia Zullo che sta facendo grandi cose. Stanno addirittura mirandosu un palazzetto dedicato al basket, come si fa a non essere motivati con queste persone?"

Pronti dunque alla sfida. La Miwa Energia affronterà Forio Basket nel match di domenica 11 aprile alle ore 16:30 al PalaParente.